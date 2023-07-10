На кадрах видно, що на місці, де колись була вода, тепер суха земля. Наслідки підриву Каховської ГЕС масштабні, зокрема, навіть повністю загинув рідкісний вид риби, пише 24 Канал.

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Як виглядає Каховське водосховище

Нові кадри з території обмілілого Каховського водосховища,

– підписали відео в місцевому телеграм-каналі "НикВести".

Як виглядає Каховське водосховище: дивіться відео

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