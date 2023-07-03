Відповідне фото Дніпра оприлюднили у Зеленського. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія відповідатиме за всі скоєні злочини.

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Як виглядає Дніпро після підриву Каховської ГЕС

Єрмак опублікував фото Дніпра в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС. Там практично немає води. Люди стоять у річці, і видно, що води лише по їхні коліна.

Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів – це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять і це стане уроком для всієї російської нації,

– підкреслив очільник ОП.



Дніпро сьогодні в районі Дніпровської ГЕС / фото Андрія Єрмака

Каховське водосховище перетворюється на пустелю