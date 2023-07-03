Відповідне фото Дніпра оприлюднили у Зеленського. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія відповідатиме за всі скоєні злочини.
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Як виглядає Дніпро після підриву Каховської ГЕС
Єрмак опублікував фото Дніпра в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС. Там практично немає води. Люди стоять у річці, і видно, що води лише по їхні коліна.
Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів – це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять і це стане уроком для всієї російської нації,
– підкреслив очільник ОП.
Дніпро сьогодні в районі Дніпровської ГЕС / фото Андрія Єрмака
Каховське водосховище перетворюється на пустелю
- Нещодавно експерти заявили, що після теракту на Каховській ГЕС рівень води на Херсонщині вже впав. Ситуація з Каховським водосховищем – дуже сумна.
- В Укргідроенерго заявили, що водосховище, яке місцеві жителі називали Каховським морем, знищене. Про це свідчать спектрозональні знімки території Каховського водосховища від Європейського космічного агентства, які обробили науковці Українського гідрометеорологічного інституту.
- Також раніше у мережі показали кадри "з дна Каховського моря". Мул, який фіксували упродовж останніх днів, вочевидь, вже висохнув.
- Іноземні журналісти заявили, що видовище Каховського водосховища вражає. Там, де щойно була вода, тягнуться вдалину великі піщані мілини. Все схоже на пустелю. Так, там залишився лише один невеликий зелений "басейн" зі смердючою водою, в якій мляво плюхається риба.