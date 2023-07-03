Соответствующее фото Днепра обнародовали у Зеленского. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия будет отвечать за все совершенные преступления.

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Как выглядит Днепр после подрыва Каховской ГЭС

Ермак опубликовал фото Днепра в районе Днепровской ГЭС после взрыва россиянами Каховской ГЭС. Там практически нет воды. Люди стоят в реке и видно, что воды только по их колени.

Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов – это преступление против нынешних и будущих поколений. Россия будет отвечать, их поколения за все заплатят и это станет уроком для всей российской нации,

– подчеркнул глава ОП.



Днепр сегодня в районе Днепровской ГЭС / фото Андрея Ермака

Каховское водохранилище превращается в пустыню