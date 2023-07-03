Соответствующее фото Днепра обнародовали у Зеленского. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия будет отвечать за все совершенные преступления.
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Как выглядит Днепр после подрыва Каховской ГЭС
Ермак опубликовал фото Днепра в районе Днепровской ГЭС после взрыва россиянами Каховской ГЭС. Там практически нет воды. Люди стоят в реке и видно, что воды только по их колени.
Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов – это преступление против нынешних и будущих поколений. Россия будет отвечать, их поколения за все заплатят и это станет уроком для всей российской нации,
– подчеркнул глава ОП.
Днепр сегодня в районе Днепровской ГЭС / фото Андрея Ермака
Каховское водохранилище превращается в пустыню
- Недавно эксперты заявили, что после теракта на Каховской ГЭС уровень воды в Херсонской области уже упал. Ситуация с Каховским водохранилищем – очень печальная.
- В Укргидроэнерго заявили, что водохранилище, которое местные жители называли Каховским морем, – уничтожено. Об этом свидетельствуют спектрозональные снимки территории Каховского водохранилища Европейского космического агентства, которые обработали ученые Украинского гидрометеорологического института.
- Также ранее в сети показали кадры "со дна Каховского моря". Мул, который фиксировали в последние дни, очевидно, уже высох.
- Иностранные журналисты заявили, что вид Каховского водохранилища впечатляет. Там, где только что была вода, тянутся вдаль большие песчаные отмели. Все похоже на пустыню. Так, там остался лишь один небольшой зеленый "бассейн" с вонючей водой, в которой вяло плещется рыба.