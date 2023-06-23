В течение семи десятилетий огромное Каховское водохранилище было вторым по величине в Европе. К сожалению, сейчас так сказать нельзя.

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Как сейчас выглядит Каховское водохранилище

Зрелище Каховского водохранилища поражает. Там, где только что была вода, тянутся вдаль большие песчаные мели. Все похоже на пустыню.

Так, там остался лишь один небольшой зеленый "бассейн" с вонючей водой, в которой вяло плещется рыба.



Как сейчас выглядит Каховское водохранилище / фото Sky News



Каховское водохранилище теперь похоже на пустыню / фото Sky News

Обратите внимание! Каналы Каховского водохранилища до подрыва дамбы обеспечивали питьевую воду для большей части населения Юга Украины, а также полив сельскохозяйственных угодий. А дамба служила защитой от наводнений ниже по течению Днепра.

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