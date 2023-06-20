В сети показали видео, как выглядит Каховское водохранилище на правом берегу от оккупированного Энергодара, пишет 24 Канал. Именно возле Энергодара, как известно, расположена Запорожская АЭС, которую захватили россияне.

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В Каховском водохранилище вообще нет воды

На опубликованных кадрах ясно видно, что воды в Каховском водохранилище нет вообще. Автор видео справедливо предположил, что через несколько месяцев на месте Каховского водохранилища будет огромная пустыня.

В Каховском водохранилище недалеко от оккупированного Энергодара не осталось воды: смотрите видео

В Каховском водохранилище критически низкий уровень воды

В Укргидроэнерго сообщили, по состоянию на 20 июня средний уровень нижнего бьефа у плотины ДнепроГЭС равен 13,12 м БС.

По информации Укргидрометцентра, в створе поста Херсон в сутки уровень воды снизился на 18 сантиметров и составляет – 0,61 м БС.

В результате подрыва Каховской ГЭС уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Какая ситуация на Запорожской АЭС