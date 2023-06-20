У мережі показали відео, як виглядає Каховське водосховище на правому березі від окупованого Енергодара, пише 24 Канал. Саме біля Енергодара, як відомо, розташована Запорізька АЕС, яку загарбали росіяни.

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У Каховському водосховищі взагалі немає води

На опублікованих кадрах чітко видно, що води в Каховському водосховищі немає взагалі. Автор відео слушно припустив, що через кілька місяців на місці Каховського водосховища буде величезна пустеля.

У Каховському водосховищі неподалік окупованого Енергодара не залишилося води: дивіться відео

У Каховському водосховищі критично низький рівень води

В Укргідроенерго повідомили, що станом на 20 червня середній рівень нижнього б'єфу біля греблі ДніпроГЕС дорівнює 13,12 м БС.

За інформацією Укргідрометцентру, у створі поста Херсон за добу рівень води знизився на 18 сантиметрів і становить – 0,61 м БС.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС