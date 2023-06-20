У мережі показали відео, як виглядає Каховське водосховище на правому березі від окупованого Енергодара, пише 24 Канал. Саме біля Енергодара, як відомо, розташована Запорізька АЕС, яку загарбали росіяни.
Дивіться також Затоплено площу лісів, що більша ніж площа лісів Ісландії: головне про підрив Каховської ГЕС
У Каховському водосховищі взагалі немає води
На опублікованих кадрах чітко видно, що води в Каховському водосховищі немає взагалі. Автор відео слушно припустив, що через кілька місяців на місці Каховського водосховища буде величезна пустеля.
У Каховському водосховищі неподалік окупованого Енергодара не залишилося води: дивіться відео
У Каховському водосховищі критично низький рівень води
В Укргідроенерго повідомили, що станом на 20 червня середній рівень нижнього б'єфу біля греблі ДніпроГЕС дорівнює 13,12 м БС.
За інформацією Укргідрометцентру, у створі поста Херсон за добу рівень води знизився на 18 сантиметрів і становить – 0,61 м БС.
Внаслідок підриву Каховської ГЕС рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.
Яка ситуація на Запорізькій АЕС
- Підрив росіянами Каховської ГЕС та обміління водосховища впливає і на безпеку Запорізької АЕС. Через обміління Каховського водосховища воду більше не можна брати для ЗАЕС.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що без води з Каховської ГЕС вона зможе проіснувати кілька місяців. Запорізька АЕС потребує води для постійного охолодження відпрацьованого ядерного палива.
- Нещодавно атомну станцію відвідав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він заявив, що через руйнування Каховської ГЕС знизився рівень води, яка необхідна для охолодження ЗАЕС. Гендиректор МАГАТЕ назвав це одним з найважливіших наслідків.
- Водночас Гроссі повідомив про достатній рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС, попри випаровування.