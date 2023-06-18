У мережі активно поширюють кадри компанії Planet Labs, датовані 17 червня 2023 року, повідомляє 24 Канал. На них видно, що Каховського водосховища як такого більше не існує.

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Наслідки підриву росіянами ГЕС

Через 11 днів після того, як росіяни вчинили теракт, який призвів до масштабної техногенної катастрофи, Каховське водосховище з кожним днем почало зникати.

Рівень води катастрофічно знизився і почав повертатися до звичного для Дніпра рівня. Це призвело до того, що водосховище перестало існувати.

Про те, що водосховище більше не існує, свідчать і супутникові знімки, на яких видно, що води на місці колишнього водосховища майже немає.

Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами: дивіться відео

Чи відновлюватиме Україна Каховську ГЕС

Питання Каховського водосховища роками порушували українські науковці, проте після підриву росіянами дамби питання загострилося.

Річ у тім, що будівництво Каховського водосховища відбувалося у 50-х роках минулого століття радянською владою і його проводили абсолютно варварським способом. Для будівництва водосховища під воду спустили місця, де колись були Токмаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька та Підпільненська Січі. Частково під водою опинилася колишня Кам’янська Січ.

Крім того, будівництво ГЕС мало серйозні екологічні наслідки. Однак так само трагічні наслідки мав і підрив дамби.

Та все ж, про відновлення дамби таки йдуть розмови. За попереднім даними, для будівництва нової дамби потрібно близько 1 мільярда доларів.