Протягом семи десятиліть величезне Каховське водосховище було друге за величиною в Європі. На жаль, зараз так сказати не можна.

До теми Каховського водосховища вже фактично не існує: супутникові знімки шокують

Як зараз виглядає Каховське водосховище

Видовище Каховського водосховища вражає. Там, де щойно була вода, тягнуться вдалину великі піщані мілини. Все схоже на пустелю.

Так, там залишився лише один невеликий зелений "басейн" зі смердючою водою, в якій мляво плюхається риба.



Як зараз виглядає Каховське водосховище / фото Sky News



Каховське водосховище тепер схоже на пустелю / фото Sky News

Зверніть увагу! Канали Каховського водосховища до підриву дамби забезпечували питну воду для більшої частини населення Півдня України, а також полив сільськогосподарських угідь. Натомість дамба служила захистом від повеней нижче за течією Дніпра.

Жахливі наслідки підриву Каховської ГЕС