После теракта на Каховской ГЭС уровень воды на Херсонщине уже упал. Ситуация с Каховским водохранилищем – очень печальная.

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Что произошло с Каховским ГЭС

В Укргидроэнерго заявили, что водохранилище, которое местные жители называли Каховским морем, – уничтожено. Об этом свидетельствуют спектрозональные снимки территории Каховского водохранилища от Европейского космического агентства, которые обработали ученые Украинского гидрометеорологического института.

Теперь на месте, где глубина воды достигала нескольких метров, обнаженная земля покрылась глубокими трещинами. Из снимков видно, что большая часть поверхности стала коричневого цвета. Это значит, что водохранилище не только осушилось, но и физически превращается в пустыню,

– говорится в сообщении.

Раньше в сети показали кадры "со дна Каховского моря". Ил, который фиксировали в последние дни, очевидно, уже высох.

Кроме того, на дне Каховского водохранилища человечеству показались разные уникальные артефакты из разных эпох. Речь идет, в частности, о фрагментах костей и греческих амфорах разных эпох.