Вода на Каховской ГЭС уже взошла. Соответствующее видео распространили в сети, информирует 24 Канал.
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Как выглядит Каховская ГЭС сегодня
На обнародованных кадрах можно увидеть, что от Каховской ГЭС остались одни разрушения. Подрыв дамбы повлек за собой повреждение нескольких зданий, расположенных рядом со станцией.
Также видно, что вода на ГЭС уже полностью взошла.
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Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
- Недавно очевидец показал, как выглядит Каховское водохранилище после устроенного россиянами экоцида. Он также поделился фото и провел с места крушения небольшую трансляцию. Водохранилище фактически высохло. На его дне подсыхает мул, которого осталось не так много.
- Отмечается, что подрыв Каховской ГЭС не стал центральной темой для российской пропаганды. Хотя это катастрофа, которая будет иметь далеко идущие последствия для юга Украины, но оккупанты только заявили, что якобы плотину "взорвали ВСУ с помощью артиллерии".
- Сегодня российские оккупанты пытаются вернуться на позиции, которые занимали до подрыва плотины Каховской ГЭС. Однако этот процесс усложняется необходимостью разминирования территорий.
- В сети показали видео, как выглядит Каховское водохранилище на правом берегу от оккупированного Энергодара.
- Иностранные журналисты посетили Херсонскую область. Они заявили, что Каховское водохранилище после прорыва дамбы стало похоже на пустыню.
- Кстати, западные журналисты проанализировали спутниковые снимки опустошенного Каховского водохранилища. Они убеждены, что из-за российского теракта пострадали прежде всего жители оккупированных частей Херсонщины.