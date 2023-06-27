Вода на Каховській ГЕС вже зійшла. Відповідне відео розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.

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Як виглядає Каховська ГЕС сьогодні

На оприлюднених кадрах можна побачити, що від Каховської ГЕС залишились одні руйнування. Підрив дамби спричинив пошкодження декількох будівель, які розташовані поряд зі станцією.

Також видніється, що вода на ГЕС вже повністю зійшла.

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