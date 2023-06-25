Росіяни замінували їх самі ж раніше. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Окупанти хочуть повернутися на старі позиції

Гуменюк зауважила, що зараз, коли після підриву окупантами Каховської ГЕС вода повертається фактично в русло і навіть відступає глибше в його межах, загарбники намагаються повертатися на свої позиції.

Для них це ускладнено через те, що карта мінних полів їхніх змінилася суттєво, велика вода розкидала їхні ж мінні загородження, які вони намостили вздовж лівого берега, і їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися. До того ж їх робота ускладнюється поширенням кишкових інфекцій,

– зауважила керівниця пресцентру.

За її словами, росіянам на лівому березі нині складно, адже в них є дуже великі перебої з питною водою, а логістика – не убезпечена.