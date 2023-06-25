Россияне заминировали их сами раньше. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководительница объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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оккупанты хотят вернуться на старые позиции

Гуменюк отметила, что сейчас, когда после подрыва кафирами Каховской ГЭС вода возвращается фактически в русло и даже отступает глубже в его пределах, захватчики пытаются возвращаться на свои позиции.

Для них это затруднено из-за того, что карта минных полей их изменилась существенно, большая вода разбрасывала их же минные заграждения, которые они намостили вдоль левого берега, и им приходится разминировать территорию, прежде чем возвращаться. К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций,

– отметила руководитель прессцентра.

По ее словам, россиянам на левом берегу сейчас сложно, ведь у них очень большие перебои с питьевой водой, а логистика – не обезопасена.