Также взрывы раздавались в Бердянске. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Оккупированные территории посетил "хлопок"
Андрющенко сообщил об очередном "хлопке" возле Бердянска.
14:03. Урзуф. Мощный взрыв в направлении Бердянска. Суббота перестает быть только субботой путча,
– написал советник мэра Мариуполя.
Позднее он обнародовал фото последствий "хлопка".
"А вот и подтверждение взрывов из Бердянска. Кроме того, в 15:57 еще два взрыва передает Урзуф", – отметил Андрющенко.
В Бердянске раздавались взрывы / Фото Петра Андрющенко
Кроме того, в 15:54 местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Армянске. Их было не менее 5.
Взрывы раздались в 15:15. О точном месте и вероятных причинах пока не сообщили.
Ориентировочно в то же время 2 глухих взрыва прогремели и в Симферополе. По словам местных, их было слышно со стороны Гвардейского.
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В Чонгаре прилетело по мостам: коротко
- 22 июня во временно оккупированном Чонгаре были слышны взрывы. Ракеты попали по двум местным мостам.
- Журналисты проанализировали фото и предположили, что там повреждено не только дорожное полотно, но и опора. Вероятно, удар наносили с помощью крылатых ракет Storm Shadow.
- В Офисе Президента уже прокомментировали взрывы на Чонгаре. Там подчеркнули, что эти удары имеют военный, политический и исторический смысл.