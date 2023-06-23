Также каждый день взрывы слышны на военных объектах самой России. Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Удар по Чонгарскому мосту был осуществлен точной ракетой, это могла быть Storm Shadow или GLSDB. Однако также работают ракеты комплекса "Нептун" и "Гарпун". Именно "Нептун" в свое время утопил знаменитый крейсер "Москва".

Хотя эти ракеты противокорабельные, однако они могут заходить на точки с таким же углом, как демонстрирует видео взрыв на Чонгарском мосту.

Хотя у нас могут быть и другие ракеты, переданные без объявления о них в средствах массовой информации. Я думаю, что россияне сейчас получат определенное количество частей от ракеты, которые остались от взрыва и определят и покажут,

– прокомментировал Свитан.

Атака по Хмельницкой области

В ночь на 23 июня враг в очередной раз атаковал Украину. 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были выпущены по Староконстантинову Хмельницкой области. Средства противовоздушной обороны уничтожили все воздушные объекты.

Появилась информация от Министерства обороны, что враг пытался ударить по аэродрому, расположенному в городе Староконстантинов, к тому же там их расположено несколько.

В свое время, в 2018 году, там базировались самолеты F-15. Тогда в Староконстантинове садилась пара воздушных судов во время учений. Один содержал аэродромно-техническое обеспечение и сервис, а другой – был топливо заправщиком.

Если противовоздушная оборона сбила все 13 ракет, значит, Хмельницкая область уже защищена серьезными комплексами ПВО.

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"Хлопок" в Крыму

На Южном направлении на полуострове Крым все чаще расцветает "хлопок". Взрывы фиксируются в Геническе, Джанкое, Акимове.

В настоящее время осуществляется уничтожение цепей поставок военной продукции на полуостров. Сюда входят мосты, ж/д дороги, электростанции и т.д. Ведь именно из России через Крым, а дальше на Мелитополь, происходит поставка оружия, техники и боеприпасов оккупационного войска.

Такие действия происходят примерно за месяц до выполнения боевых задач и уже на прорыв. Поэтому я думаю, что примерно через месяц уже будет планироваться движение в этом направлении,

– заметил летчик-инструктор.

Также продвижение зафиксировано недалеко от Большой Новоселки Донецкой области. Там от Угледара до Гуляйполя ВСУ, вероятно, буду срезать выступление с оккупационной армией.

"Хлопок" в России

Курскую область также в очередной раз атаковали беспилотники. Хотя местные власти заявляли о сбивании одного, но жители города слышали не менее 4 – 5 взрывов. В Курске расположен один из аэродромов, который Россия использует для военной авиации.

Свитан убежден, что вряд ли туда шел один беспилотник, как минимум, они ходят парами. Каждый день до 10 беспилотников атакуют дальние военные объекты России.

Также в сети появилось видео с попаданием в порт Мариуполя, который находится под временной оккупацией россиян.

Сейчас порт используется как военный Хаб, неподалеку можно размещать боеприпасы, оружие. А возле "Азовстали" россияне устроили аэродром. До Мариуполя сейчас достают дальнобойные ракеты, которые Украина получила от союзников.