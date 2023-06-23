Натомість кожного дня вибухи чутно на військових об'єктах самої Росії. Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Удар по Чонгарському мосту був здійснений точною ракетою, це могла бути Storm Shadow або GLSDB. Однак так само працюють також ракети комплексу "Нептун" та "Гарпун". Саме "Нептун" свого часу потопив славнозвісний крейсер "Москва".

Хоча ці ракети є протикорабельними, однак вони можуть заходити на точки з таким самим кутом, як демонструє відео вибуху на Чонгарському мосту.

Хоча у нас можуть бути й інші ракети, які були передані без оголошення про них в засобах масової інформації. Я гадаю, що росіяни зараз дістануть певну кількість частин від ракети, які залишилися від вибуху і визначать та покажуть,

– прокоментував Світан.

Атака по Хмельниччині

В ніч на 23 червня ворог вчергове атакував Україну. 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були випущені по Старокостянтинову Хмельницької області. Засоби протиповітряної оборони знищили усі повітряні об'єкти.

З'явилася інформація від Міністерства оборони, що ворог намагався вдарити по аеродрому, який розташований в місті Старокостянтинів, до того ж там їх розташовано кілька.

Свого часу, в 2018 році, там базувалися літаки F-15. Тоді в Старокостянтинові сідала пара повітряних суден під час навчань. Один містив аеродромно-технічне забезпечення та обслуговування, а інший – був паливозаправником.

Якщо протиповітряна оборона збила усі 13 ракет, отже Хмельницька область уже захищена серйозними комплексами ППО.

Детальне зведення Світана з фронту: дивитись відео

"Бавовна" в Криму

На Південному напрямку на півострові Крим все частіше розцвітає "бавовна". Вибухи фіксуються у Генічеську, Джанкой, Якимовому.

Наразі здійснюється знищення ланцюгів постачання військової продукції на півострів. Сюди входять мости, залізничні дороги, електростанції тощо. Адже саме з Росії через Крим, а далі на Мелітополь відбувається постачання зброї, техніки та боєприпасів окупаційного війська.

Такі дії відбуваються приблизно за місяць до виконання бойових завдань і уже на прорив. Тому, я гадаю, що приблизно через місяць уже буде плануватися рух в цьому напрямку,

– зауважив льотчик-інструктор.

Також просування зафіксоване неподалік Великої Новосілки Донецької області. Там від Вугледара до Гуляйполя ЗСУ, імовірно, буду зрізати виступ з окупаційною армію.

"Бавовна" в Росії

Курську область також вчергове атакували безпілотники. Хоч місцева влада заявляла про збиття одного, але мешканці міста чули щонайменше 4 – 5 вибухів. В Курську розташований один з аеродромів, який Росія використовує для військової авіації.

Світан переконаний, що навряд туди ішов один безпілотник, як мінімум, вони ходять парами. Кожного дня до 10 безпілотників атакують дальні військові об'єкти Росії.

Також в мережі з'явилося відео з влучанням в порт Маріуполя, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян.

Зараз порт використовується як військовий Хаб, неподалік можна розташовувати боєприпаси, зброю. А біля "Азовсталі" росіяни влаштували аеродром. До Маріуполя наразі дістають далекобійні ракети, які Україна отримала від союзників.