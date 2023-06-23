Вранці 23 червня у Повітряних силах констатували, що нічний обстріл Росією летовища на Хмельниччині не вдався. Було знищено усі повітряні цілі окупантів – тобто 13 ракет.

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Атака на військовий аеродром провалилась

Зазначимо, що йдеться саме про ракети типу Х-101/Х-555, які ліквідувала українська протиповітряна оборона. Запустив їх ворог опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

Противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там мовиться про те, що захисники нашого неба вночі знищили розвідувальний безпілотний літальний апарат загарбників не встановленого типу: "Тримаймо небо! Разом – до перемоги", – наголосили в Повітряних силах.



Робота ППО України під час атаки окупантів на аеродром у Хмельницькій області / Картинка Повітряних сил

Зверніть увагу! Як відомо, дальність польоту ракет Х-101 – понад 5,5 тисяч кілометрів. Ворог зазвичай запускає такі повітряні цілі типу "повітря – земля" з акваторії Каспійського моря, як було цього разу, або з міста Волгодонська, що в Ростовської області. Інколи трапляються випадки, коли Росія атакувала Україну за допомогою Х-101 з Чорного моря.

Росія не вгамовується