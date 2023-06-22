Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, Росія використовує усю свою ракетну техніку – і балістику, і гіперзвук, і крилаті ракети – проти цивільної інфраструктури України.

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Це робиться абсолютно свідомо. Адже Росія хоче знищити об'єкти, які дозволяють країні нормально та комфортно жити у 21 столітті.

Це інструмент війни – руйнація об’єктів, які не дозволяють країні жити у 21 столітті. Тобто Росія пробує перетворити Україну на Росію в буквальному сенсі цього слова. Щоб ми мали точну таку ж неохайну країну, якою є і завжди була Росія,

– зауважив Подоляк.

Росія хоче вплинути на Захід

Як наголосив Подоляк, ракетні удари мають продемонструвати світу, що Росія – абсолютний "бєспрєдєльщик". Так вони хочуть переконати певні західні еліти, що потрібно змусити Україну йти на перемовини з Кремлем. Однак цього не буде.

Якщо війна завершиться несправедливо – в України немає суверенітету. Не треба тримати в голові ілюзії, що ми зможемо про щось домовитись. У 2014 році ми суттєво втратили суверенітет, який Росія продовжувала надгризати. Постійно говорила: "Забирайте Донбас на наших умовах. Це має бути наша територія в складі вашої країни, яка домінуватиме з точки зору зовнішньої політики",

– зауважив Подоляк.

Росія й зараз намагається отримати контроль над суверенітетом України та перетворити нас у щось схоже на Білорусь.

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Навіть такі ракетні атаки не впливають на Україну. Усі розуміють, як має завершитися війна та що потрібно для цього зробити. Утім, інколи такі дії Росії впливають на окремі спільноти, які поширюють міфи про "непереможність" окупантів. Після цього вони одразу намагаються схилити Україну до перемовин.

Я сьогодні почув "красиву" бразильську концепцію, що треба сідати, домовлятись і йти на якісь там поступки одна одній. Я не зовсім розумію… Яка поступка, якщо війна триває не на нейтральній території, а виключно на території України шляхом убивства її цивільного населення? Коли ви це пропонуєте, ви пропонуєте не те що капітуляцію України – ви пропонуєте світу відмовитись від міжнародного права, – наголосив Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ: коротко