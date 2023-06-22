Заметим, что видеозапись опубликовали российские СМИ, поэтому его правдивость подтвердить трудно.

Смотрите также Переправа стала решеткой, жалобы оккупантов: все, что известно об ударе по Чонгарскому мосту

Чонгарский мост превратился в решето

Утром прилетело в Чонгарский мост, а также в мост через озеро Сиваш, расположенный рядом. Ранее в сети уже появилось видео сразу после прилета , и вдруг российские СМИ опубликовали новое и заявили, что на этих кадрах зафиксирован момент атаки.

На видеозаписи, которую публикуют российские СМИ, можно увидеть взрыв и поднимающийся в небо огромный столб дыма. На переднем плане виден КПВВ.

Сейчас подлинность видео проверить сложно, однако факт остается фактом – мост Чонгарский мост поврежден. На различных фотографиях видно, что на холсте огромные дыры.

Момент удара по Чонгарскому мосту: смотрите видео

Почему Чонгарский мост – важная цель

Крым с Херсонской областью соединяют 2 дороги: две в районе Армянска (через Каланчак и Чаплинку) и одна через Чонгар. Дорога через Чонгар удобна для перевозки военной техники на материковую часть Украины. В то же время после атаки городов пока не используют – даже легковые автомобили оккупанты пропускают в обход через Армянск.

Российские власти заявляют, что мост будет восстановлен "за 2 – 3 недели". Удастся ли им это – неизвестно, ведь по этой цели снова может прилететь в любой момент. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов дал понять, что "продолжение следует".

Украина пока не взяла на себя ответственность за атаку, одновременно важно обратить внимание на то, что Чонгарский мост – законная военная цель для ВСУ.

Реакция России