Партизаны 23 июня сообщили, что утром "поздравили" оккупантов возле порта. В сообщении говорится, что удалось уничтожить четырех российских офицеров.

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Заммэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что российские офицеры, которых удалось обезвредить, поселились в частном доме мариупольцев в эвакуации в Приморском районе неподалеку от Мариупольского морского порта.

"Пятница начинается с хороших новостей", – добавил Андрющенко.

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Партизаны обезвредили российских офицеров в Мариуполе: смотрите видео

Россияне суетятся в оккупированном Мариуполе

На фоне контрнаступления Сил обороны Украины в оккупированном Мариуполе возросло количество случаев "хлопка". Например, в конце мая "хлопок" добрался до района "Азовстали".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информировал, что в городе было слышно два взрыва в районе "Азовстали". На территории завода заметили задымление.

Также "хлопок" произошел в селе Юрьевка возле Мариуполя. Оккупанты обустроили базу в оздоровительном комплексе "Ялта". По информации Андрющенко, там могло погибнуть около 100 оккупантов. Еще более 400 получили ранения разной степени тяжести.

5 июня в районе завода "Азовсталь" снова раздался мощный взрыв. По информации местных, после взрыва на завод помчалась колонна "скорых".

Петр Андрющенко сообщал, что в ожидании наступления украинской армии российские оккупанты начали суетиться в Мариуполе. Они перебрасывают оружие, технику и живую силу, а также усилили патрулирование по морю.

Российские террористы превратили Мариуполь в логистический и военный хаб. Сейчас россияне, по словам Андрющенко, перебрасывают технику через Мариуполь на Бердянское направление. В основном россияне перемещают именно боекомплекты.

Интересно, что лишь некоторые коллаборанты понимают, что фронт неуклонно двигается в сторону Мариуполя. Остальные предатели до сих пор верят в лживые сообщения российской пропаганды.