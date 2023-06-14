Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, только единицы предателей понимают ситуацию.
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"У них продолжается "обратное наступление". Они все "Леопарды" уже сожгли, все "Брэдли" воюют против нас. Среднестатистический крикун уже "победил", уже "в Киеве за три дня"", – сказал Андрющенко.
Коллаборанты в Мариуполе уже "победили": смотрите видео
Лишь некоторые коллаборанты понимают, что фронт неуклонно двигается в сторону Мариуполя, в самом городе забиты госпитали, нужно проводить эвакуацию.
России безразличны коллаборанты
"Коллаборанты – это мусор как для России, так и для Украины. Такой расходный материал, который гораздо дешевле менять, чем охранять", – отметил Андрющенко.
Наряду с представителями оккупационной администрации находятся непубличные люди, которые на самом деле управляют основными процессами. Речь идет о постоянном представителе от ФСБ и российского правительства.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- В оккупированный Мариуполь часто залетает "хлопок". В частности, 5 июня в районе завода "Азовсталь" раздался мощный взрыв.
- К тому же 2 июня на трассе Мариуполь – Донецк российские оккупанты взорвались на фугасной мине, в результате чего трое врагов погибли. Вероятно, захватчиков настигла карма, ведь инцидент произошел возле печально известной Еленовки.
- Кроме того, вечером 28 мая в оккупированных Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области раздались звуки взрывов. По предварительной информации, есть попадания в места базирования россиян.