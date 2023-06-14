Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, лише одиниці зрадників розуміють ситуацію.

До теми У Маріуполі в районі "Азовсталі" пролунали гучні вибухи: є задимлення

"У них триває "зворотний наступ". Вони всі "Леопарди" вже спалили, усі "Бредлі" воюють проти нас. Середньостатистичний пащекун уже "переміг", уже "в Києві за три дні"", – сказав Андрющенко.

Колаборанти в Маріуполі вже "перемогли": дивіться відео

Лише деякі колаборанти розуміють, що фронт неухильно рухається в бік Маріуполя, у самому місті забиті шпиталі, потрібно проводити евакуацію.

Зверніть увагу! Попри самовпевнені заяви, окупанти в Маріуполі готуються до наступу ЗСУ. Зокрема, продовжують у пришвидшеному темпі будувати оборонні споруди та лінії оборони.

Росії байдуже на колаборантів

"Колаборанти – це сміття як для Росії, так і для України. Такий собі розхідний матеріал, який набагато дешевше змінювати, ніж охороняти", – зазначив Андрющенко.

Поряд з представниками окупаційної адміністрації перебувають непублічні люди, які насправді керують основними процесами. Мовиться про постійного представника від ФСБ і російського уряду.

Ситуація в Маріуполі: останні новини