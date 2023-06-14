Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, лише одиниці зрадників розуміють ситуацію.
До теми У Маріуполі в районі "Азовсталі" пролунали гучні вибухи: є задимлення
"У них триває "зворотний наступ". Вони всі "Леопарди" вже спалили, усі "Бредлі" воюють проти нас. Середньостатистичний пащекун уже "переміг", уже "в Києві за три дні"", – сказав Андрющенко.
Колаборанти в Маріуполі вже "перемогли": дивіться відео
Лише деякі колаборанти розуміють, що фронт неухильно рухається в бік Маріуполя, у самому місті забиті шпиталі, потрібно проводити евакуацію.
Росії байдуже на колаборантів
"Колаборанти – це сміття як для Росії, так і для України. Такий собі розхідний матеріал, який набагато дешевше змінювати, ніж охороняти", – зазначив Андрющенко.
Поряд з представниками окупаційної адміністрації перебувають непублічні люди, які насправді керують основними процесами. Мовиться про постійного представника від ФСБ і російського уряду.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- До окупованого Маріуполя часто залітає "бавовна". Зокрема, 5 червня в районі заводу "Азовсталь" пролунав потужний вибух.
- До того ж 2 червня на трасі Маріуполь – Донецьк російські окупанти підірвались на фугасній міні, унаслідок чого троє ворогів загинуло. Ймовірно, загарбників настигла карма, адже інцидент стався неподалік сумнозвісної Оленівки.
- Крім того, вечері 28 травня в окупованих Бердянську Запорізької області та Маріуполі Донецької області пролунали звуки вибухів. За попередньою інформацією, є влучання в місця базування росіян.