Вибухи чули в районі "Азовсталі". Що саме сталося – наразі уточнюють.
Зверніть увагу У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи: у місті видно дим з боку вокзалу
Поблизу "Азовсталі" пролунали вибухи
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що вдень 30 травня у місті було чутно два вибухи в районі "Азовсталі". На території заводу помітили задимлення.
Фіксуємо роботу ППО. Причина та наслідки згодом,
– зазначив він.
Задимлення в районі "Азовсталі" / фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка
Окупований Маріуполь під вибухами
- Нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі знову пролунали вибухи. Вибухи в Нікольському та Маріуполі пролунали близько 16:03 27 травня. Пропагандисти одразу почали повідомляти про роботу російської ППО.
- Також ввечері 28 травня в Маріуполі Донецької області пролунали звуки вибухів. За попередньою інформацією, є влучання в місця базування росіян.
- Петро Андрющенко розповів, що в районі трикутника Мангуш – Нікольське – Маріуполь не менше шести раз спрацювала російська ППО. Вибухи лунали у Юрівці, Урзуфі, Нікольському, Старому Криму та селищі міського типу Ялта. Є прильоти.
- За словами Андрющенка, окупанти вже встигли заявити про те, що ППО у небі над Маріуполем відпрацювало 8 разів.