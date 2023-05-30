Вибухи чули в районі "Азовсталі". Що саме сталося – наразі уточнюють.

Зверніть увагу У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи: у місті видно дим з боку вокзалу

Поблизу "Азовсталі" пролунали вибухи

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що вдень 30 травня у місті було чутно два вибухи в районі "Азовсталі". На території заводу помітили задимлення.

Фіксуємо роботу ППО. Причина та наслідки згодом,

– зазначив він.



Задимлення в районі "Азовсталі" / фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Окупований Маріуполь під вибухами