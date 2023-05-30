Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що в інформаційному просторі окупанти так само програють як їхнє ППО протидіє "бавовні".
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Окупанти у Маріуполі готуються до контрнаступу ЗСУ
Росіяни у Маріуполі продовжують у пришвидшеному темпі будувати оборонні споруди та лінії оборони. Зокрема, окупанти звели укріплення біля мостів і навколо міста.
Раніше ми бачили незрозумілі "зуби дракона" та бетонні ДОТи (Довготривалі оборонні точки – 24 Канал). Однак зараз росіяни тягнуть багато колод. Дерево везуть для облаштування бліндажів. Також натягнули ППО,
– розповів Андрющенко.
Засоби протиповітряної оборони у Маріуполі росіяни змістили трохи у бік лівобережжя міста, зокрема до Ростова та Новоазовська. Окупанти намагаються перехопити розвідувальні БпЛА, які летять у бік Ростова.
"Готуються до контрнаступу ЗСУ і ставляться до цього серйозно. Ми сподіваємось, що окупантам це не допоможе, але підготовка достатньо серйозна, щоб стати проблемою для просування наших військ", – зазначив радник мера Маріуполя.
Андрющенко розповів про екологічні наслідки російської окупації Маріуполя: дивіться відео
Інформаційна підготовка
Росія інформаційно не готова до "бавовни", тому вигадує всілякі нісенітниці. За словами Андрющенка, дивно, що окупанти публічно визнали влучання у Юр'ївці.
Основна теза ворога: "Росія тут назавжди. Паніки немає". Російська пропаганда ігнорує всі успіхи Сил оборони й "ллє заспокійливе" зі всіх каналів на Маріуполь і Бердянськ,
– сказав радник мера Маріуполя.
Інформаційний простір Маріуполя існує окремо від реального інформпростору й того, що кажуть люди. У місцевих Telegram-каналах ситуація кардинально відрізняється від пропаганди.
"Очікуни" не знають що робити, а проукраїнські настрої зростають. Наші люди радіють й чекають на деокупацію", – наголосив Андрющенко.
Тримають людей на рівні виживання
Гуманітарна ситуація у Маріуполі залишається незмінною. Місто вже має екологічні наслідки від російської окупації.
Росіяни перекрили річки у Маріуполі, перетворивши їх на болота. Внаслідок цього у місті суттєво побільшало комарів, через що місцеві мешканці не можуть знаходитись на вулиці.
Окупанти знову відновили видачу гуманітарної допомоги у Маріуполі всім категоріям громадян. У місті не беруть на роботу маріупольців, водночас завозять росіян. Люди мають якось виживати, тому гуманітарна криза не закінчується у Маріуполі. Вона просто змінює кольори.
У магазинах нібито є всі продукти, але коли у людей немає грошей, то це нічого не дає. Росія свідомо тримає людей на рівні виживання, щоб не було часу підняти голову й подумати, що робити далі,
– підсумував Андрющенко.
Маргіналізація населення триває вже рік. Багато хто не витримує й виїжджає, особливо після "бавовни". Мета росіян позбавитись максимальної кількості корінних маріупольців і завезти у місто "корінні народи Росії".
"Бавовна" в окупованому Маріуполі: останні новини
- 27 травня близько 16:03 пролунало три вибухи у Нікольському та Маріуполі. Дим було видно зі сторони залізничного вокзалу міста. Пропагандисти одразу почали повідомляти про роботу російської ППО.
- Ввечері 28 травня в окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. Є влучання в місця базування росіян. Радника мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про перших 20 ліквідованих окупантів у Юр'ївці під час "бавовни".
- Вдень 30 травня у Маріуполі було чутно два вибухи в районі "Азовсталі". На території заводу помітили задимлення.