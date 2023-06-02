Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что "несчастный случай" с оккупантами произошел на трассе Мариуполь – Донецк. Оккупанты взорвались на фугасной мине.
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В результате инцидента уничтожены три оккупанта
По информации Андрющенко, в результате взрыва были обезврежены сразу три захватчика. Также Петр Андрющенко опубликовал видео, где произошел взрыв мины.
Возле Еленовки оккупанты взорвались на мине: смотрите видео
При этом советник мэра Мариуполя задает логичный вопрос. В частности, откуда на дороге в тылу внезапно взялась мина. Пока российские пропагандисты и ставленники Кремля на оккупированных территориях обходят эту тему стороной.
Насколько мощна фугасная мина
- Фугасная мина предназначена для нанесения вреда живой силе и технике противника. Следовательно, действительно удивительно, почему мина была на дороге у Аленовки.
- Основная особенность фугасной мины состоит в том, что она обладает большим количеством взрывчатого вещества. Также она может иметь фрагментирующую оболочку, которая при взрыве разлетается на куски и становится дополнительным источником ранений.
- Фугасные мины могут быть размещены на земле, зарыты под землю, размещены в воде или даже приспособлены для использования в воздухе.
- Вес боевой части фугасной мины может варьироваться в зависимости от типа мины и ее назначения. Для разных моделей фугасных мин вес боевой части может колебаться от нескольких грамм до нескольких килограммов.
- К примеру, в самой распространенной модели фугасной мины, используемой для подрыва пехоты и легкой бронетехники, вес боевой части может составлять от 100 до 500 граммов. Это позволяет создать достаточную силу взрыва для ранения или убийства и повреждения техники.
- В случае тяжелотранспортных или противотанковых фугасных мин, предназначенных для уничтожения бронированных целей, вес боевой части может достигать нескольких килограммов. Это необходимо для создания большой силы взрыва, которая может проникнуть через броню и нанести значительные повреждения.