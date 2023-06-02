Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что "несчастный случай" с оккупантами произошел на трассе Мариуполь – Донецк. Оккупанты взорвались на фугасной мине.

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В результате инцидента уничтожены три оккупанта

По информации Андрющенко, в результате взрыва были обезврежены сразу три захватчика. Также Петр Андрющенко опубликовал видео, где произошел взрыв мины.

Возле Еленовки оккупанты взорвались на мине: смотрите видео

При этом советник мэра Мариуполя задает логичный вопрос. В частности, откуда на дороге в тылу внезапно взялась мина. Пока российские пропагандисты и ставленники Кремля на оккупированных территориях обходят эту тему стороной.

Насколько мощна фугасная мина