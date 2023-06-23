Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, в последнее время Украина активно работает над разрушением логистики российских оккупантов на Юге.

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Он напомнил, что разные удары и взрывы раздавались от Мелитополя – и до Крыма. Это серьезно сказывается на логистике российских захватчиков.

Все это – системная работа по уничтожению логистики врага. И Чонгар – не исключение. Эти автомобильные мосты находились под ударами. Также нужно упомянуть о "хлопке" в Джанкое, который является основным узловым хабом оккупантов,

– заметил Кузан.

Испытываем разные способы поражения

Как отметил Кузан, недавно также сгорела трансформаторная подстанция вблизи Керчи. В результате этого гарнизон пограничников на время оказался без света.

Я бы назвал это периодом прицеливания и пристрелки. Также сейчас проверяют эффективность различных средств поражения по всей протяженности железной дороги и автомобильных дорог.

– отметил Кузан.

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Сейчас идет дискуссия, чем удалось попасть по Чонгарским мостам. Однако это не так сильно важно. Главное, что удается бить по таким объектам.

Взрывы в Чонгаре: коротко