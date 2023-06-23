Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, упродовж останнього часу Україна активно працює над руйнуванням логістики російських окупантів на Півдні.

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Він нагадав, що різні удари та вибухи лунали від Мелітополя – і аж до Криму. Це серйозно б'є по логістиці російських загарбників.

Все це – системна робота зі знищення логістики ворога. І Чонгар – не виняток. Ці автомобільні мости були під ударами. Також треба згадати про "бавовну" в Джанкої, який є основним вузловим хабом окупантів,

– зауважив Кузан.

Випробовуємо різні способи ураження

Як наголосив Кузан, нещодавно також згоріла трансформаторна підстанція поблизу Керчі. Внаслідок цього гарнізон прикордонників на певний час опинився без світла.

Я б назвав це періодом прицілювання та пристрілювання. Також зараз перевіряють ефективність різних засобів ураження по всій протяжності залізниці та автошляхів,

– зазначив Кузан.

Дивіться розмову з Сергієм Кузаном на ютубі 24 Каналу

Зараз триває дискусія, чим вдалося влучити по Чонгарських мостах. Однак це не має значення. Головне, що вдається бити по таких об'єктах.

Вибухи в Чонгарі: коротко