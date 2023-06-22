У виданні також наголосили, що у Чонгарських мостах пробите не лише дорожнє полотно. Пошкодження отримала й опора основного автомобільного мосту через протоку.

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Мости могли пошкодити за допомогою 2 ракет

Журналісти зазначили, що зафіксували пошкодження як нового мосту, рух по якому припинено, так й старого, хоча й виведеного з експлуатації, але резервного переходу. Це вдалося зробити за допомогою наявних фото та відео, які поширили у мережі.



В окупованому Чонгарі зруйнували 2 мости / Фото з російських телеграм-каналів

У медіа наголосили, що за єдиним фото "дуже необачно" робити висновки щодо реального стану конструкції. Попри це, вони зауважили, що оголена арматура опори у мості свідчить про значні наслідки удару.

Видання також нагадало, що мости у Чонгарі не є єдиними, що сполучають Крим з материковою частиною України, адже є ще суходільне сполучення через Перекоп та Армянськ в окупованому півострові. Однак журналісти зазначили, що навіть тимчасове руйнування мостів через Чонгарську протоку має велике значення.

Чим могли вдарити по чонгарських мостах

Журналісти переконують, що удар завдали за допомогою крилатих ракет Storm Shadow. Їхнє припущення ґрунтується на фото уламків ракет, які окупанти поширили в мережі.



Чонгарські мости могли пошкодити ракети Storm Shadow / Фото Defense Express

У виданні припустили, що руйнування мостів у Чонгарі можуть бути схожими на пошкодження Антонівського мосту на Херсонщині. Наостанок там зауважили, що такі удари мають бути систематичними, щоб повністю вивести мости у Чонгарі з експлуатації, ускладнивши тилове забезпечення росіянам.

Зверніть увагу! Storm Shadow мають 450-кілограмову бойову частину, що складається з двох окремих частин: кумулятивної для пробиття перешкоди, а також осколково-фугасної, яка влітає вже у пошкоджений отвір. Саме це дає змогу забезпечити точність та дієвість удару.

Що сталося з мостами у Чонгарі