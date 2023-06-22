Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він зазначив, що з військового боку Україні треба роз'єднувати з Півночі та Півдня постачання для росіян по всій лінії фронту.

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"Безумовно так підриви мостів, інфраструктури забезпечення, транспортної інфраструктури є абсолютно конкретним військовим сенсом як таким. Наші хлопці це нині відпрацьовують", – наголосив Подоляк.

Знищення підвезень для ворога

За його словами, одна із ключових частин наступальних операцій України – це знищення логістичного транспортного забезпечення росіян. Тобто треба знищити всі підвезення на будь-якому напрямку. А ключовий напрямок – тимчасово окупований Крим. Там розташовано понад 200 складів ворога тактичного та стратегічного рівня.

Нам безпосередньо треба знищити можливість використовувати ці склади для оперативного постачання тих чи інших ресурсів для продовження оборонних операцій російського окупаційного угруповання,

– зауважив радник голови ОПУ.