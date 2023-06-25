Журналіст Сергій Нікітенко та очільник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький відвідали Каховське водосховище. Представник ЗМІ показав, який вигляд це місце має після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Журналіст заявив, що це водосховище фактично висохло. На його дні підсихає мул, якого залишилося не так багато.

Муляка не дуже глибока. Десь сантиметрів 20, не більше,

– сказав він.

Нікітенко також показав пеньки, що залишилися після колишнього колгоспного саду. Ці дерева вирубали у 1951 році перед затопленням Великого Лугу.

За його словами, Селецький прийшов, щоб подивитися, де залишилася вода та чи є якась течія. Адже у Нововоронцовці почалися проблеми з водою через російський теракт.



Це все, що залишилося від Каховського моря / Фото Сергія Нікітенка

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