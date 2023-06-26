Білоруське видання "Зеркало" спільно з 24 Каналом пояснює, чому в цих заявах окупантів дуже мало сенсу. Зокрема, призначені російською окупаційною владою чиновники говорили про "український удар". Також вони стверджували, що нібито "ситуація під контролем", і навіть евакуювати людей, найімовірніше, не доведеться.

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Окупанти мало говорили про підрив ГЕС та не допомогли людям

Евакуацію з окупованого лівобережжя Дніпра справді не надто проводили. Чому – незрозуміло. Люди намагалися самоорганізуватися та якось залишити повністю затоплені населені пункти. Жителі міста Олешок, яке опинилось під водою, вибратися нормально не могли, бо їх не випускали росіяни.

Ціла доба минула, і тільки після цього Путін начебто доручив російському МНС щось робити на окупованій території. Добу, доки люди буквально сиділи на дахах без води, їжі та само собою без електрики. На російському "Першому каналі", наприклад, усій ситуації приділяли зовсім небагато часу. Два дні після катастрофи про неї говорили ніби між іншим, тільки орієнтовно 30 секунд.

У російському міноборони при цьому теж одразу сказали, що греблю буцімто "підірвали ЗСУ". Ну, і все на цьому.

"З метою недопущення на цій ділянці фронту наступальних дій російської армії, Київ "здійснив диверсійний", по суті, "терористичний акт", який спричинив затоплення значних територій", – заявив Шойгу.

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Чому ГЕС підірвали саме росіяни

Гребля – це величезна і вкрай серйозна споруда, яку практично неможливо знищити звичайними ракетами та артилерією. В основі Каховської греблі – великий бетонний блок заввишки 20 і товщиною до 40 метрів. Спочатку було не до кінця зрозуміло, чи постраждав він, чи ні. Поки рівень води не знизився настільки, що стало видно повний масштаб руйнувань. Зокрема, на інфографіці від The New York Times видно частину цієї бетонної основи, а посередині – її немає. Тобто вона була або значно пошкоджена, або зруйнована. І зробити це звичайним обстрілом було неможливо. Зате це можливо при підриві зсередини.

Усередині цієї бетонної основи був технічний тунель, і якщо закласти вибухівку там, то руйнування були б саме такими, якими ми їх побачили. Американські журналісти дійшли висновків, що вибух знищив частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані в районі місця вибуху.

У деяких російських ЗМІ також стверджували, що гребля могла зруйнуватися сама по собі – нібито вона ослабла через обстріл з боку ЗСУ. Але в цьому сценарії масивна бетонна основа залишилася б цілою. Артилерія їй не загрожує взагалі ніяк – для цього довелося б бити дуже і дуже довго, до того ж практично в те ж місце.

Є ще дані, які вказують на те, що гребля була зруйнована потужним вибухом. Відповідні сигнали у Румунії зареєстрували сейсмометри – прилади, які стежать за підземними поштовхами. Один – о 02:35 за українським часом, і другий, сильніший сигнал – о 02:54. Обидва характерні для вибуху на підставі греблі. Жодними обстрілами це пояснити не можна.

На чому "спалився" Путін через підрив ГЕС

Та повернемось до пояснень пропаганди. Ось той же Шойгу заявляв, що греблю підірвали ЗСУ, щоб не допустити наступу російських військ на Херсон. Але в цьому мало сенсу, бо ніщо не вказувало, що на Херсонському напрямку українські війська потребують такого радикального методу зміцнення оборони. Після листопадового відступу росіян з правобережжя Дніпра свідчень, що Росія збирається провести наступ, який розпочнеться з перекидання військ через широку річку, не з'являлося.

Натомість у дні руйнування греблі вже йшов контрнаступ ЗСУ. І поява українських військ на лівому березі Дніпра була небезпечною перспективою для росіян. Якщо там припускали, що удару буде завдано саме на Херсонському напрямку, то затопити навколишні території — цілком логічна стратегія.

Російський польовий командир Ігор Гіркін, він же Стрєлков, заочно засуджений судом у Нідерландах до довічного ув'язнення за знищення малазійського Boeing у 2014 році, заявляв, що ЗСУ могли б самі підірвати греблю, щоб змити російські укріплення на лівому березі та створити умови для коси та десанту через Дніпро вище Нової Каховки. Укріплення справді опинилися під водою, але вона вже відступає, і росіяни потроху повертаються до колишніх позицій на лівому березі. А наступати через розлив зараз просто неможливо, і цього не відбувається. Отже, ці припущення теж не мають сенсу.

Є й інша важлива деталь. За тиждень до вибуху на Каховській ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії та теракти на небезпечних об'єктах. Дуже зручно, тому що це дозволить їм взагалі ніяк не пояснювати подію.

Підрив ГЕС знизив можливості для наступу ЗСУ на Херсонщині

Загалом, після руйнування греблі підсумок в тому, що для ЗСУ там можливості для наступу дуже знизилися. Російській армії стало дещо простіше: тепер вони перекидають ресурси з лівого берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямів – туди, де Україна веде контрнаступ.

Крім того, катастрофа завдала величезних збитків самій Україні. Наразі брак води загрожує територіям Запоріжжя, Херсонщини та навіть Дніпропетровської області. Від Каховського водосховища залежало все сільське господарство у регіоні. Правий берег Дніпра переважно отримував звідти воду. Якщо вона припинить надходити, поля пересохнуть, сильно постраждає врожай. На додаток, брак води з часом призведе до деградації ґрунтів, зміни флори та фауни. Все це спричинить величезні негативні наслідки для сільського господарства найродючішого українського регіону.

Також затопленими виявилися цвинтарі, каналізації, звалища, поля з добривами, сховища паливно-мастильних матеріалів – це отруює у тому числі ґрунтові води. Забруднені потоки в результаті досягають моря – вже зараз в Одесі відзначають значне погіршення якості води у морі та лиманах. Для людини вона зараз дуже небезпечна.

Знищення Каховського водосховища – це величезний катаклізм, і його наслідки ми спостерігатимемо, можливо, десятиліттями. І все, що нам зараз відомо, свідчить про те, що до цього причетна російська армія.