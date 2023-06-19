Упродовж останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислокувати частини свого угруповання військ зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків.

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Окупанти перекидають війська

У розвідці Великої Британії зазначили, що потенційно йдеться про кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, зокрема її 34-ту окрему моторизовану бригаду, а також підрозділи повітряно-десантних військ та морської піхоти.

Перекидання цих військ, скоріш за все, відображає думку Росії, що значна атака України через Дніпро стала менш імовірною після руйнування дамби Каховського водосховища та спричиненої цим повені,

– зауважили в розвідці.

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Підрив ГЕС не зупинить ЗСУ

Зауважимо, що підрив росіянами Каховської ГЕС не зупинить наших воїнів.

Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу не зупинять Сили оборони, які готові звільнити окуповані території,

– наголосили в ЗСУ 6 червня.

Додамо, Володимир Зеленський також підкреслював, що підрив ГЕС не змусить українських захисників залишити плани, а противник у результаті все одно програє.

До речі, за два тижні станом на ранок 19 червня наші воїни деокупували 8 населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що звільнена від загарбників територія на Півдні площею 113 квадратних кілометрів.