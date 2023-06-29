Після теракту на Каховській ГЕС рівень води на Херсонщині вже впав. Ситуація з Каховським водосховищем – дуже сумна.

Зверніть увагу Вода зійшла, тепер видно руйнування: у мережі показали Каховську ГЕС через 3 тижні після підриву

Що сталося з Каховським ГЕС

В Укргідроенерго заявили, що водосховище, яке місцеві жителі називали Каховським морем, – знищене. Про це свідчать спектрозональні знімки території Каховського водосховища від Європейського космічного агентства., які обробили науковці Українського гідрометеорологічного інституту.

Тепер на місці, де глибина води сягала кількох метрів, оголена земля вкрилася глибокими тріщинами. Зі знімків видно, що значна частина поверхні стала коричневого кольору. Це означає, що водосховище не лише осушилося, а й фізично перетворюється на пустелю,

– мовиться у повідомленні.

Раніше у мережі показали кадри "з дна Каховського моря". Мул, який фіксували упродовж останніх днів, вочевидь, вже висохнув.

Окрім того, на дні Каховського водосховища людству показали різні унікальні артефакти з різних епох. Мовиться, зокрема, про фрагменти кісток та грецькі амфори різних епох.