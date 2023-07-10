На кадрах видно, что на месте, где когда-то была вода, теперь сухая земля. Последствия подрыва Каховской ГЭС масштабны, в частности, даже полностью погиб редкий вид рыбы, пишет 24 Канал.
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Как выглядит Каховское водохранилище
Новые кадры с территории обмелевшего Каховского водохранилища,
– подписали видео в местном телеграм-канале "НикВести".
Как выглядит Каховское водохранилище: смотрите видео
Последние новости о последствиях подрыва Каховской ГЭС
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал кадры из Днепра после подрыва Каховской ГЭС. В частности, в реке в районе Днепровской ГЭС после взрыва россиянами Каховской ГЭС практически нет воды.
- Также в результате подрыва россиянами ГЭС Каховское водохранилище превратилось в пустыню. В Укргидроэнерго заявили, что водохранилище, которое местные жители называли Каховским морем, – уничтожено.
- Эксперты заявили, что на месте, где когда-то вода достигала нескольких метров, только обнаженная покрывшаяся глубокими трещинами земля.
Специалисты говорят, что из снимков видно – значительная часть поверхности стала коричневого цвета. Это значит, что водохранилище не только осушилось, но и физически превращается в пустыню.