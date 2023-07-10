На кадрах видно, что на месте, где когда-то была вода, теперь сухая земля. Последствия подрыва Каховской ГЭС масштабны, в частности, даже полностью погиб редкий вид рыбы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Украина получит кассетные боеприпасы: почему это важно и как снаряды помогут контрнаступлению ВСУ

Как выглядит Каховское водохранилище

Новые кадры с территории обмелевшего Каховского водохранилища,

– подписали видео в местном телеграм-канале "НикВести".

Как выглядит Каховское водохранилище: смотрите видео

Последние новости о последствиях подрыва Каховской ГЭС