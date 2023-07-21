Що передбачає проєкт відбудови ГЕС
Напередодні уряд України ухвалив проєкт відбудови Каховської ГЕС, яку місяць тому підірвали російські військові. Директор департаменту інвестиційної експертизи та підтримки Укргідроенерго Олег Ососков у ефірі телемарафону, передає 24 канал, розповів, що на сьогодні передбачено 2 етапи відбудови.
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- Перший – це розробка проєктної документації на гідротехнічні споруди, які забезпечать майбутній будівельний майданчик для осушення території зруйнованої станції.
У цей етап входять ще й дослідження режимів роботи Дніпровської ГЕС в Запоріжжі, яка у зв'язку з тим, що на сьогодні водосховище Каховське і нижнє заходяться на рівні 12 метрів. Тому зараз ми проводимо дослідження чи зможе станція працювати у такому режимі, враховуючи кінець літнього сезону, коли рівні води в Дніпрі будуть падати,
– каже Ососков.
- Другий – після звільнення правобережжя Дніпра розпочати будівництво цих гідротехнічних споруд. Це будуть тимчасові греблі для того, щоб можна було захистити котлован будівництва і направити русло Дніпра через ту частину водозливної греблі, яка залишилася не зруйнована після підриву росіянами.
За словами директор департаменту сама реалізація проєкту відбудови займе близько 6 років.
Скільки на це піде коштів
За словами Ососкова зараз йде підготовка завдання на проєктування з генеральним проєктувальником "Укргідропроєкт" – це Харківський провідний інститут, який проєктує практично усю гідроенергетику в Україні й за її межами.
Першим етапом буде укладання договору цього проєктного рішення. А також, аналітика по роботі режимів роботи ДніпроГЕС. І, за необхідності, вжиття заходів для забезпечення роботи цієї станції,
– додав Олег Ососков.
- Вартість першого етапу становитиме близько 120 мільйонів гривень. У цю суму входить розробка усіх проєктних рішень.
- За прогнозованими оцінками експертів вироблений кіловат електроенергії на відбудованій Каховській ГЕС становитиме близько 2 тисяч доларів. А так, як розрахункова потужність відбудованої станції буде трішки підвищена порівняно з тим, якою вона була за економічними розрахунками, то уся вартість становитиме десь 1 мільярда доларів.