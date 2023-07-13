Що змінилося у порядку надання допомоги

У Кабміні внесли зміни щодо одноразової допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Тепер кошти можуть отримати навіть незареєстровані ВПО.

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Крім того, грошову допомогу надаватимуть незалежно від того, чи отримують особи виплати щомісяця на проживання.

Зверніть увагу! Ці зміни скасовують перевірку осіб, які претендують на кошти. Йдеться про перевірку на предмет того, чи отримують вони кошти як ВПО.

Одноразову матеріальну грошову допомогу отримуватимуть усі постраждалі від підриву Каховської ГЕС,

– кажуть в Мінсоцполітики.

Ще 19 червня влада повідомила, що постраждалі з підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Для цього потрібно звернутися до органів соцзахисту до 31 серпня 2023 року включно.

Наслідки від підриву ГЕС