Що змінилося у порядку надання допомоги
У Кабміні внесли зміни щодо одноразової допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Тепер кошти можуть отримати навіть незареєстровані ВПО.
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Крім того, грошову допомогу надаватимуть незалежно від того, чи отримують особи виплати щомісяця на проживання.
Одноразову матеріальну грошову допомогу отримуватимуть усі постраждалі від підриву Каховської ГЕС,
– кажуть в Мінсоцполітики.
Ще 19 червня влада повідомила, що постраждалі з підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Для цього потрібно звернутися до органів соцзахисту до 31 серпня 2023 року включно.
Наслідки від підриву ГЕС
- Нагадуємо, що понад місяць тому, 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС. Це спричинило затоплення чималої території Херсонщини нижче за течією Дніпра. А Каховське водосховище врешті обміліло та перетворилось на висушену землю.
- В Укргідроенерго повідомили, що воно повністю знищене.
- Відомо, що після цього теракту повністю загинув й рідкісний вид риби – морський судак.
- Як розповідали раніше експерти 24 Каналу раніше постраждав від підриву й економічний сектор, а саме аграрний бізнес. Аграрій Денис Марчук розповів, що близько 500 тисяч гектарів землі в Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях фактично залишаться без зрошення.
- Це призведе до втрат експортного потенціалу зернових й олійних.