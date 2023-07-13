Что изменилось в порядке предоставления помощи

В Кабмине внесли изменения по единовременной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Теперь средства могут получить даже незарегистрированные ВПЛ.

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Кроме того, денежную помощь будут оказывать независимо от того, получают ли лица ежемесячные выплаты на проживание.

Обратите внимание! Эти изменения отменяют проверку лиц, претендующих на денежные средства. Речь идет о проверке на предмет того, получают ли они средства как ВПЛ.

Единоразовую материальную денежную помощь будут получать все пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС,

– говорят в Минсоцполитики.

Еще 19 июня власти сообщили, что пострадавшие из подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей могут получить единовременную материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Для этого следует обратиться в органы соцзащиты до 31 августа 2023 года включительно.

Последствия от взрыва ГЭС