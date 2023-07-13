Что изменилось в порядке предоставления помощи
В Кабмине внесли изменения по единовременной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Теперь средства могут получить даже незарегистрированные ВПЛ.
Читайте также Заденет и бизнес, и обычных украинцев: какие последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики
Кроме того, денежную помощь будут оказывать независимо от того, получают ли лица ежемесячные выплаты на проживание.
Единоразовую материальную денежную помощь будут получать все пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС,
– говорят в Минсоцполитики.
Еще 19 июня власти сообщили, что пострадавшие из подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей могут получить единовременную материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Для этого следует обратиться в органы соцзащиты до 31 августа 2023 года включительно.
Последствия от взрыва ГЭС
- Напоминаем, что больше месяца назад, 6 июня, россияне взорвали Каховскую ГЭС. Это повлекло затопление немалой территории Херсонщины ниже по течению Днепра. А Каховское водохранилище наконец обмелело и превратилось в высушенную землю.
- В Укргидроэнерго сообщили, что оно полностью уничтожено.
- Известно, что после этого теракта полностью погиб и редкий вид рыбы – морской судак.
- Как рассказывали ранее эксперты 24 Каналу ранее пострадал от взрыва и экономический сектор, а именно аграрный бизнес. Аграрий Денис Марчук рассказал, около 500 тысяч гектаров земли в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях фактически останутся без орошения.
- Это приведет к потерям экспортного потенциала зерновых и масличных.