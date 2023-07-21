Что предполагает проект восстановления ГЭС

Накануне правительство Украины приняло проект восстановления Каховской ГЭС, которую месяц назад взорвали российские военные. Директор департамента инвестиционной экспертизы и поддержки Укргидроэнерго Олег Ососков в эфире телемарафона, передает 24 канал, рассказал, что на сегодняшний день предусмотрено 2 этапа восстановления.

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Первый – это разработка проектной документации на гидротехнические сооружения, которые обеспечат будущую строительную площадку для осушения разрушенной территории.

В этот этап входят еще и исследования режимов работы Днепровской ГЭС в Запорожье, которая в связи с тем, что на сегодняшний день водохранилище Каховское и нижнее находятся на уровне 12 метров. Поэтому сейчас мы проводим исследования или сможет станция работать в таком режиме, учитывая конец летнего сезона, когда уровни воды в Днепре будут падать.

– говорит Ососков.

Второй – после освобождения правобережья Днепра начать строительство этих гидротехнических сооружений. Это будут временные дамбы для того, чтобы можно было защитить котлован строительства и направить русло Днепра из-за той части водосливной дамбы, которая осталась не разрушена после подрыва россиянами.

Обратите внимание! После расчистки и разборки разрушенных конструкций будет разработан проект на восстановление Каховской ГЭС. На каждый этап прогнозируют срок 2 года. Впрочем, в этот период не входит физическое строительство ГЭС.

По словам директора департамента сама реализация проекта восстановления займет около 6 лет.

Сколько на это уйдет средств

По словам Ососкова, сейчас идет подготовка задачи на проектирование с генеральным проектировщиком "Укргидропроект" – это Харьковский ведущий институт, который проектирует практически всю гидроэнергетику в Украине и за ее пределами.

Первым этапом будет заключение договора этого проектного решения. А также аналитика по работе режимов работы ДнепроГЭС. И, при необходимости, принятие мер по обеспечению работы этой станции,

– добавил Олег Ососков.