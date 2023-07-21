Что предполагает проект восстановления ГЭС
Накануне правительство Украины приняло проект восстановления Каховской ГЭС, которую месяц назад взорвали российские военные. Директор департамента инвестиционной экспертизы и поддержки Укргидроэнерго Олег Ососков в эфире телемарафона, передает 24 канал, рассказал, что на сегодняшний день предусмотрено 2 этапа восстановления.
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- Первый – это разработка проектной документации на гидротехнические сооружения, которые обеспечат будущую строительную площадку для осушения разрушенной территории.
В этот этап входят еще и исследования режимов работы Днепровской ГЭС в Запорожье, которая в связи с тем, что на сегодняшний день водохранилище Каховское и нижнее находятся на уровне 12 метров. Поэтому сейчас мы проводим исследования или сможет станция работать в таком режиме, учитывая конец летнего сезона, когда уровни воды в Днепре будут падать.
– говорит Ососков.
- Второй – после освобождения правобережья Днепра начать строительство этих гидротехнических сооружений. Это будут временные дамбы для того, чтобы можно было защитить котлован строительства и направить русло Днепра из-за той части водосливной дамбы, которая осталась не разрушена после подрыва россиянами.
По словам директора департамента сама реализация проекта восстановления займет около 6 лет.
Сколько на это уйдет средств
По словам Ососкова, сейчас идет подготовка задачи на проектирование с генеральным проектировщиком "Укргидропроект" – это Харьковский ведущий институт, который проектирует практически всю гидроэнергетику в Украине и за ее пределами.
Первым этапом будет заключение договора этого проектного решения. А также аналитика по работе режимов работы ДнепроГЭС. И, при необходимости, принятие мер по обеспечению работы этой станции,
– добавил Олег Ососков.
- Стоимость первого этапа составит около 120 миллионов гривен. В эту сумму входит разработка всех проектных решений.
- По прогнозируемым оценкам экспертов произведенный киловатт электроэнергии на отстроенной Каховской ГЭС будет составлять около 2 тысяч долларов. А так как расчетная мощность отстроенной станции будет немного повышена по сравнению с тем, какой она была по экономическим расчетам, то вся стоимость будет составлять около 1 миллиарда долларов.