Про це 24 Каналу повідомив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, українські захисники постійно накривають угрупування ворога на лівому березі.

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"Окопи росіян на лівому березі були затоплені. Зараз окупанти почали свої відновлювальні роботи, облицьовують їх деревиною, яку вирубують в Олешківському лісі. Вони намагаються повертатися на свої позиції. Звичайно, ЗСУ постійно накривають угрупування ворога на лівому березі", – розповів депутат.

Обстріли правого берега Херсонщини

Сергій Хлань зазначив, що за минулу добу обстріли зменшились майже вдвічі. Однак обстріли Херсона та усього правого берега області тривають. Ситуація залишається напруженою.

Окупанти почали останнім часом застосовувати більше авіації, керованих авіабомб, щоб накривати правий берег. Здебільшого страждають населені пункти біля Антонівського мосту: Антонівка, Кіндійка. Також населені пункти біля греблі Каховської ГЕС: Веселе і Козачі Лагері,

– сказав він.

Побут людей на лівому березі

Депутат Херсонської облради розповів, що деякі люди з населених пунктів, які були затоплені через підрив Каховської ГЕС, повертаються до своїх домівок. Їхній побут важкий, є проблеми з питною водою. Крім того, там зафіксовані спалахи інфекційних хвороб.

Звичайно, людей залишилось дуже мало. Хоча все-таки деякі повертаються до своїх домівок та починають там відновлювальні роботи. Бо людям нема, де жити, тому вони повертаються та облаштовують своє житло,

– пояснив Хлань.

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