Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, успіхи українських військових змусили Росію зменшити кількість обстрілів.
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Ситуація на Херсонщині
На жаль, обстріли правого берега Херсонщини все ще тривають. Але, за словами заступника ОДА, їхня кількість значно зменшилась в останні дні. Так, протягом 26 липня на Херсонщині ніхто не постраждав від обстрілів.
Це стало можливим завдяки професійності українських військових, які знищують артилерію ворога в контрбатарейній боротьбі.
"Ворог зазнає шалених втрат від ударів української артилерії, яка цілить по техніці, складам та командним пунктам окупантів", – розповів Соболевський
Це відбувається за умов, коли окупанти активно використовують цивільних як живий щит, розташовуючи свої позиції поблизу житла місцевих. Вони знають, що в такому разі ЗСУ не атакуватимуть їх.
Що відбувається на інших ділянках фронту
- Найбільших успіхів за останній тиждень Збройні сили досягли на Південь від Бахмута, вибивши окупантів з їхніх позицій поблизу Кліщіївки та Андріївки. Наступною стратегічно важливою ціллю Сил оборони може стати траса Бахмут – Горлівка, що простягається за 5 кілометрів на Схід від цих населених пунктів.
- Згідно останніх офіційних повідомлень, на Бердянському напрямку тривають важкі бої за Старомайорське. Сили оборони впритул наблизились до селища, але окупанти кидають на його захист свої резерви.
- Росія має локальні успіхи на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де залучає значні резерви, зосереджені на Луганщині. Сили оборони намагаються стримувати ворога.