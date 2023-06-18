Попередньо, в окупантів можуть бути серйозні втрати внаслідок ранкової "бавовни". Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Ранкові вибухи на Херсонщині

Як стало відомо, у селищі Партизан Генічеського району зранку 18 червня пролунали гучні вибухи. Таким чином, ранкова "бавовна" навідалась до окупантів.

Зараз у Партизанах після вибухів у повітря здіймається дим. Попередньо, є влучання по позиціях терористів.

Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у Партизанах є влучання на територію елеватора. За словами місцевих жителів, там був великий склад боєприпасів окупантів. Унаслідок цього почалась детонація.

Потужна детонація у тимчасово окупованому Генічеську / фото Петра Андрющенка

До речі, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук підтвердив, що на Херсонщині дійсно зранку прогулялося "бавовнятко". Однак попередні дані треба почекати від Генштабу ЗСУ.

Триває бойова робота, і вона має продовжуватись. Ми маємо дійти до того результату, коли бойове завдання буде виконано. Генічеськ – це не єдине, що буде сьогодні,

– наголосив Братчук.

Активіст Сергій Стерненко зазначив, що було "дуже гарне влучання", детонує вже кілька годин і це чути на велику відстань.

Також вибухи пролунали у тимчасово окупованому Скадовську. Наразі очікується офіційна інформація стосовно цього.

Однак російські пропагандисти вже встигли заявити, що у Скадовську нібито працює ППО.

Очевидці повідомили, що над містом пролунало щонайменше шість вибухів. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється,

– написали у мережі загарбники.



Вибухи пролунали поблизу Генічеська / фото Петра Андрющенка



Ранковий вибух у Скадовську / фото із соцмереж

Крім того, повідомляється про вибухи у Лазурному та Риковому на Херсонщині. В останньому – є влучання по складу боєприпасів окупантів. Детонація триває досі.



Детонація у Риковому / фото із соцмереж

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