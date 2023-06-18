Предварительно, у оккупантов могут быть серьезные потери в результате утреннего "хлопка". Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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Утренние взрывы в Херсонской области

Как стало известно, в поселке Партизан Генического района утром 18 июня прогремели громкие взрывы. Таким образом, утренний "хлопок" посетил оккупантов.

Сейчас в Партизанах после взрывов в воздух поднимается дым. Предварительно, есть попадание по позициям террористов.

Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в Партизанах есть попадание на территорию элеватора. По словам местных жителей, там был большой склад боеприпасов оккупантов. В результате этого началась детонация.

Мощная детонация во временно оккупированном Геническе / фото Петра Андрющенко

Кстати, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подтвердил, что на Херсонщине действительно утром прогулялся "хлопок". Однако предварительные данные следует подождать от Генштаба ВСУ.

Продолжается боевая работа, и она должна продолжаться. Мы должны прийти к тому результату, когда боевая задача будет выполнена. Геническ – это не единственное, что будет сегодня,

– подчеркнул Братчук.

Активист Сергей Стерненко отметил, что было "очень хорошее попадание", детонирует уже несколько часов и это слышно на большое расстояние.

Также взрывы прогремели во временно оккупированном Скадовске. Сейчас ожидается официальная информация по этому поводу.

Однако российские пропагандисты уже успели заявить, что в Скадовске якобы работает ПВО.

Очевидцы сообщили, что над городом раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Информация о последствиях и пострадавших уточняется,

– написали в сети захватчики.



Взрывы раздались возле Геническа / фото Петра Андрющенко



Утренний взрыв в Скадовске / фото из соцсетей

Кроме того, сообщается о взрывах в Лазурном и Рыковом Херсонской области. В последнем – есть попадание по складу боеприпасов оккупантов. Детонация продолжается до сих пор.



Детонация в Рыково / фото из соцсетей

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