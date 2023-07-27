Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, успехи украинских военных заставили Россию снизить количество обстрелов.

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Ситуация в Херсонской области

К сожалению, обстрелы правого берега Херсонщины все еще продолжаются. Но, по словам заместителя ОГА, их количество значительно уменьшилось в последние дни. Так, в течение 26 июля в Херсонской области никто не пострадал от обстрелов.

Это стало возможным благодаря профессиональности украинских военных, уничтожающих артиллерию врага в контрбатарейной борьбе.

Обратите внимание! В прошлом месяце склады с боеприпасами в Херсонской области неоднократно взрывались. По мнению обозревателей, это может быть причиной, почему Россия может испытывать нехватку снарядов в этом направлении.

"Враг несет значительные потери от ударов украинской артиллерии, которая целит по технике, составам и командным пунктам оккупантов", – рассказал Соболевский

Это происходит в условиях, когда оккупанты активно используют гражданских как живой щит, располагая свои позиции вблизи жилья местных. Они знают, что в таком случае ВСУ не будут атаковать их.

Что происходит на других участках фронта