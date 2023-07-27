Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, успехи украинских военных заставили Россию снизить количество обстрелов.
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Ситуация в Херсонской области
К сожалению, обстрелы правого берега Херсонщины все еще продолжаются. Но, по словам заместителя ОГА, их количество значительно уменьшилось в последние дни. Так, в течение 26 июля в Херсонской области никто не пострадал от обстрелов.
Это стало возможным благодаря профессиональности украинских военных, уничтожающих артиллерию врага в контрбатарейной борьбе.
"Враг несет значительные потери от ударов украинской артиллерии, которая целит по технике, составам и командным пунктам оккупантов", – рассказал Соболевский
Это происходит в условиях, когда оккупанты активно используют гражданских как живой щит, располагая свои позиции вблизи жилья местных. Они знают, что в таком случае ВСУ не будут атаковать их.
Что происходит на других участках фронта
- Наибольших успехов за последнюю неделю Вооруженные силы достигли к югу от Бахмута, выбив оккупантов с их позиций вблизи Клищиевки и Андреевки. Следующей стратегически важной целью Сил обороны может стать трасса Бахмут – Горловка, простирающаяся в 5 километрах к востоку от этих населенных пунктов.
- Согласно последним официальным сообщениям, на Бердянском направлении идут тяжелые бои за Старомайорское. Силы обороны вплотную приблизились к поселку, но оккупанты бросают на его защиту свои резервы.
- Россия имеет локальные успехи на Купянско-Лиманском направлении, где привлекает значительные резервы, сосредоточенные в Луганской области. Силы обороны пробуют сдерживать неприятеля.