Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в росіян у ніч проти 25 липня пролунало щонайменше 30 вибухів. Буквально 24 липня в ворогів прилетіло в склад в тимчасово окупованому Криму, пише 24 Канал.
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Що відбувалось на Херсонщині
Каховка. ВСУ влучно переказали окупанту доброго ранку не менш 30 разів,
– заявив радник мера Маріуполя.
За його словами, вороги вже почали скаржитись на значні втрати.
Гучно в тимчасово окупованій Каховці: дивіться відео
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Вибухи в окупантів на тимчасово окупованих землях
- 24 липня в росіян прилетіло по складу боєприпасів у Джанкойському районі Криму. Гауляйтер Криму Сергєй Аксьонов заявляв нібито про роботу ППО, проте там лунали вибухи. Ймовірно їх було чутно на військовому аеродромі.
- Буквально 22 липня Збройні Сили України уразили склад боєприпасів та нафтобазу в тимчасово окупованому Октябрському, що в Криму.
- Гучно в росіян було 18 липня на Запоріжжі. Зокрема, в Мелітополі, Бурчаку й Токмаку лунали вибухи. Детальніше про прильоти в окупантів читайте за посиланням.