Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Так, не Кримом єдиним.

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"Вчора в Мелітополі було гучно. Вибухи були приблизно в обідню пору", – зазначив Федоров.

Росіяни звично звинуватили в усьому ЗСУ і показали нібито збиту українську ракету. Однак це були уламки ворожої ракети С-300.

Куди ще прилетіло

Також було гучно в селищі Бурчак – пролунало щонайменше п'ять вибухів по позиціях ворога.

А закінчився вчорашній день тим, що "щось сталося" з телевежею в Токмаку. Вона тепер не функціонує і не ретранслює російську пропаганду.

Мелітопольці радіють новинам з Криму

Однак в усіх на вустах залишається "бавовна" в Криму. Ліквідація чергового складу з боєприпасами дуже тішить українців.

"Після таких влучань військова міць ворога зменшуватиметься, що наближатиме деокупацію наших територій", – наголосив Федоров.

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