Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, до міста і навколишніх сіл прибувають нові підрозділи ворога.
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"Ворог продовжує звозити своє гарматне м'ясо, щоб намагатися утримати сухопутний коридор", – сказав Федоров.
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Зокрема, нові підрозділи з Південної Осетії засіли на одному з виробничих підприємств у селі Обільне. У Михайлівці окупанти виселили чергову партію людей з їхніх осель і там також засіли. У Мелітополі кілька нових угруповань розміщують казарми на лікеро-горілчаному заводі.
Ворог готується до загибелі
Попри всі заходи з посилення лінії оборони, росіяни свідомі того, що є лише гарматним м'ясом. Про це свідчать нові крематорії та братські могили.
"Росіяни розмістили три крематорії в Бердянську, Мелітополі та Токмаку. Нові й нові братські могили виявляються. Це є підтвердженням того, що ворог не рахує свої втрати, а просто закопує їх, як гарматне м'ясо", – констатував Федоров.
Ситуація на окупованому Запоріжжі: останні новини
- Остання доба була "запальною" для російських загарбників на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Зокрема, вночі пролунало щонайменше 10 вибухів за Бердянськом. Їх чули біля полігону, на якому перебувають російські військові.
- Унаслідок цього було ліквідовано ворожого генерал-лейтенанта Олєга Цокова. Минулої осені він уже був поранений.
- Також стало відомо, що ввечері 9 липня пролунав потужний вибух у районі бази російських загарбників неподалік Мелітополя. Попередньо інцидент стався в селі Зарічне.