Міський голова Мелітополя розповів у ефірі телемарафону, що в місті залишилось орієнтовно 60 – 70 тисяч цивільних мешканців. Проти них вороги посилюють терор, пише 24 Канал.

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Що відомо про кількість росіян у Мелітополі

Ми чітко володіємо цифрами, що цивільних мешканців, які залишились у Мелітополі – 60 – 70 тисяч цивільного населення. За інформацією наших місцевих мешканців, які залишились зараз в тимчасовій окупації, то військових р**истів більше, ніж цивільних мешканців,

– заявив Федоров.

За його словами, мовиться не тільки про тих військових, які підуть на передову, а й про співробітників російських спецслужб, кадирівців, ФСБ та інших. Адже Мелітополь ворог вибрав як адміністративний та логістичний центр.

Місцеві страждають від рук окупантів: вже понад 1000 людей вкрали вороги в місті, росіяни паспортизують місцевих.

Іван Федоров розповів, що окупанти в Мелітополі, які не є військовими, відповідають за декілька напрямків. Основний – погашення спротиву на тимчасово окупованих територіях, адже щодня в окупантів щось вибухає. А це результат дуже складної та небезпечної роботи спротиву, спецслужб та ЗСУ.

Дивна активність окупантів під Мелітополем

Місцеве видання "РІА-Мелітополь" заявило, що місцеві помітили дивну активність російських загарбників. Зокрема, вороги рухаються у сторону півдня, ближче до узбережжя Азовського моря.

За даними місцевих, велика кількість російських солдатів виїхала до:

Степанівки Першої;

Миронівки;

Чкалового.

Ба більше, вороги розмістили велику кількість своєї військової техніки на дачах "Запоріжсталі" в Степанівці.

Активну участь у розселенні "визволителів" беруть зрадники з-поміж співробітників місцевих сільрад, а також старости, які подають списки житла, що пустує. Селяни кажуть, що особливо уподобали російські ф**исти будинки військовослужбовців ЗСУ – деколи вони живуть по 11 осіб в одній будівлі,

– повідомили місцеві.

У районі лиману вороги перевозять військову техніку та частини понтонних мостів. За даними місцевих, окупанти "буквально літають селами на фурах, часто забуваючи про існування гальм".

Ймовірно, ворогів до руху "мотивує" занепокоєння, яке вони відчувають через дії ЗСУ на Запорізькому напрямку.