Городской голова Мелитополя рассказал в эфире телемарафона, что в городе осталось ориентировочно 60 – 70 тысяч гражданских жителей. Против них враги усиливают террор, пишет 24 Канал.

Смотрите также Тела убитых в Бердянске подростков еще не похоронили: россияне перевезли их в Мелитополь

Что известно о количестве россиян в Мелитополе

Мы четко владеем цифрами, что оставшихся в Мелитополе гражданских жителей – 60 – 70 тысяч гражданского населения. По информации наших местных жителей, которые остались сейчас во временной оккупации, военных р**истов больше, чем гражданских жителей,

– заявил Федоров.

По его словам, говорится не только о тех военных, которые пойдут на передовую, но и о сотрудниках российских спецслужб, кадыровцах, ФСБ и других. Ведь Мелитополь враг выбрал как административный и логистический центр.

Местные страдают от рук оккупантов: уже более 1000 человек украли враги в городе, россияне паспортизируют местных.

Иван Федоров рассказал, что не военные оккупанты в Мелитополе отвечают за несколько направлений. Основной – погашение сопротивления на временно оккупированных территориях, ведь каждый день у оккупантов что-то взрывается. А это результат очень сложной и опасной работы сопротивления, спецслужб и ВСУ.

Странная активность оккупантов под Мелитополем

Местное издание "РИА-Мелитополь" заявило, что местные заметили странную активность российских захватчиков. В частности, враги двигаются в сторону юга, ближе к побережью Азовского моря.

По данным местных, большое количество российских солдат уехало в:

Степановку Первую;

Мироновку;

Чкаловое.

Более того, враги разместили большое количество своей военной техники на дачах "Запорожстали" в Степановке.

Активное участие в расселении "освободителей" принимают предатели из числа сотрудников местных сельсоветов, а также старосты, которые подают списки пустующего жилья. Сельские жители говорят, что особенно понравились российским ф**исты дома военнослужащих ВСУ – порой они живут по 11 человек в одном здании,

– сообщили местные.

В районе лимана враги перевозят военную технику и части понтонных мостов. По данным местных, оккупанты "буквально летают по селам на фурах, часто забывая о существовании тормозов".

Вероятно, врагов к движению "мотивирует" беспокойство, которое они испытывают из-за действий ВСУ на Запорожском направлении.