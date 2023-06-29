На этом в эфире телемарафона отметил городской голова Мелитополя Игорь Федоров. Он рассказал об одном из жителей города, которого силой украли в плен, передает 24 Канал.

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Сопротивление в Мелитополе растет

Когда мы вспоминаем о сопротивлении, которое сегодня есть на временно оккупированной Мелитопольщине, то сегодня, к сожалению, произошли утром и недобрые новости для сопротивления,

– отметил Федоров.

По его словам, в 06:00 28 июня россияне арестовали одного из мелитопольцев в густонаселенном районе. Его русские захватчики забрали в плен.

Иван Федоров отметил, что враги тащили его утром по улице. Во время этого житель города во всю улицу кричал "Слава Украине!"

Городской голова отметил, что говорится о том же сопротивлении, которое оказывают украинцы даже после полутора лет оккупации города.

По словам Ивана Федорова, террор со стороны оккупантов действительно усиливается. Враг пытается подавить сопротивление. Но следует понимать, что на протяжении почти полутора лет этого пытаются достичь враги, и что им это никак не удается.

Но мы знаем, что от каждого освобожденного населенного пункта нашими украинскими военными, сопротивление только нарастает на временно оккупированных территориях,

– добавил он.

Направления, на которых враг делает террор