На цьому в ефірі телемарафону наголосив міський голова Мелітополя Ігор Федоров. Він розповів про одного з мешканців міста, якого силою вкрали у полон, передає 24 Канал.

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Спротив у Мелітополі росте

Коли ми пригадуємо про спротив, який сьогодні є на тимчасово окупованій Мелітопольщині, то також сьогодні, на жаль, відбулися зранку і недобрі новини для спротиву,

– зазначив Федоров.

За його словами, о 06:00 28 червня росіяни заарештували одного з мелітопольців у густонаселеному районі. Його російські загарбники забрали в полон.

Іван Федоров зазначив, що вороги тягли його зранку вулицею. Під час цього мешканець міста на всю вулицю кричав "Слава Україні!"

Міський голова зауважив, що мовиться про той самий спротив, який чинять українці навіть після півтора року окупації міста.

За словами Івана Федорова, терор з боку окупантів дійсно посилюється. Ворог намагається подавити спротив. Але слід розуміти, що впродовж майже півтора року цього намагаються досягнути вороги, і що їм це ніяк не вдається

Але ми знаємо, що від кожного звільненого населеного пункту нашими українськими військовими, спротив лише наростає на тимчасово окупованих територіях,

– додав він.

Напрямки, на яких ворог чинить терор